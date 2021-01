SOCIAL | Anche il marito della Raggi esulta: “Un saluto ai cuginetti. Una piccola squadra, è vero…” – FOTO

Anche Andrea Severini, marito della Sindaca di Roma Virginia Raggi e tifoso della Lazio, ha vissuto con grande partecipazione l’andamento del derby di ieri, stravinto dalla Lazio di Simone Inzaghi con un secco 3-0. Una soddisfazione enorme pure per il compagno della prima cittadina della Capitale, che ha postato sulla propria pagina Instagram un’immagine – in compagnia del figlio – mostrando con le dita il numero di gol rifilati ai giallorossi e rispondendo alla provocazione dei giorni scorsi dell’ex bomber della Roma Rizzitelli. “Salutiamo i cuginetti… Una piccola squadra, è vero…”, il commento ironico di Severini. Da un lato la testimonianza della grande gioia del tifo laziale per una vittoria che rilancia le ambizioni di classifica per la seconda metà di stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Severini (@andreseve)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: