Cataldi fa chiarezza: "La mia ironia era riferita a chi ha "attaccato" la Lazio"

Un problema fisico lo ha tenuto fuori dal campo, ma Danilo Cataldi, da romano che vive intensamente i derby, si è comunque ritagliato un ruolo da protagonista. Il centrocampista biancoceleste, infatti, subito dopo il fischio finale ha pubblicato una Instagram stories dove alludeva al derby come un match amichevole probabilmente in riferimento alle parole di qualche giorno prima dell’ex giallorosso Rizzitelli. che aveva etichettato la Lazio come piccola. A chiarire ancor meglio la sua posizione, ci ha poi pensato poco fa lo stesso Cataldi che, sempre via Instagram ha precisato: “Ci tengo a fare chiarezza: non ho mai fatto riferimento alla Roma nella mia storia appena dopo il derby. La mia ironia era riferita a chi ha “attaccato la Lazio e questo gruppo”.

