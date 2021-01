SOCIAL | Ci pensa ancora Roberto Rao a ristabilire l’ordine. Modificato il titolo de Il Messaggero – FOTO

Nel pre-derby i tifosi biancocelesti e giallorossi si sono recati nei rispettivi Quartier Generale per dare la carica ai propri giocatori. Cori, bandiere e fumogeni per caricare le squadre. Stessa modalità per entrambe diversi titoli apparsi sul giornale di Roma, Il Messaggero che ha così scritto: “Roma, gli ultras a Trigoria per incoraggiare la squadra”; “Derby, a Formello assembramenti e cori per il ‘raduno’ dei tifosi della Lazio”. Nessuna differenza nei due raduni, ma uno è stato etichettato come assembramento. Disparità di trattamento. Ci ha pensato però subito il nuovo responsabile della comunicazione biancoceleste Roberto Rao, che ancora una volta si è dimostrato eccellente. Prima dell’inizio della gara titolo cambiato e equilibrio ripristinato.

La notizia è stata cambiata ieri, prima dell’inizio della partita, sempre grazie alle vostre segnalazioni. Piano piano li educheremo ad avere il giusto rispetto per una grande Società e una grande Squadra. pic.twitter.com/d6o0qzDrZE — Roberto Rao (@robertorao) January 16, 2021

