SOCIAL | Il messaggio del ds Tare alla Lazio: “Insieme sopra tutto e tutti” – FOTO

Anche il ds biancoceleste Igli Tare, nonostante utilizzi poco i social, questa mattina ha postato nel suo profilo ufficiale Instagram la foto della gara di ieri, accompagnata dal seguente messaggio: “Insieme sopra tutto e tutti…avanti Lazio“. Spazio quindi ai meritati festeggiamenti in casa Lazio, dopo un derby che ha visto i biancocelesti dominare per tattica e tecnica: 90 minuti più di spettacolo, che la banda Inzaghi ha gestito senza mai soffrire l’avversario. Ora è tempo di godersi i 3 importantissimi punti, prima di tornare con la testa al campo in vista dell’impegno di Coppa Italia contro il Parma in programma giovedì all’Olimpico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Igli Tare (@igli_tare_official)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: