SOCIAL | La società ringrazia i tifosi: “Siete stati, a distanza, con noi” | VIDEO

Quello di ieri sera è stato un derby atipico, di venerdì sera, ma anche senza pubblico con l’Olimpico a porte chiuse a causa della pandemia. Il risultato del campo ha dato ragione alla Lazio capace di dominare in lungo ed in largo il match mettendo a segno un tris che non lascia spazio a repliche. Al triplice fischio d’Orsato è poi scattata la gioia dei biancocelesti che hanno voluto, anche simbolicamente, festeggiare sotto la Curva Nord. Un gesto, virtuale ma fondamentale per l’ambienta laziale come ricordato via social dalla società: “Sotto la Nord. Grazie per essere stati, a distanza, con noi“.

Sotto la Nord. Grazie per essere stati, a distanza, con noi 💙 pic.twitter.com/ByniwFFn62 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 16, 2021

