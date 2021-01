SOCIAL | Luis Alberto fa mea culpa: “Chiedo scusa a Villar, sono contro qualsiasi mancanza di rispetto” FOTO

Dopo aver incantato sul prato verde con due magie che hanno regalato il derby alla Lazio, Luis Alberto diventa protagonista anche via social. Lo spagnolo, infatti, dopo aver ripostato ieri sera via social una stories di Instagram nella quale era compreso anche un insulto verso il giallorosso Villar, ha voluto fare un passo indietro chiedendo scusa al giallorosso, sia privatamente che pubblicamente: “Ieri sera, senza rendermene conto, ho ripostato tra le mie stories una foto nella quale si insultava Gonzalo Villar. Non l’ho visto, e dopo avergli chiesto scusa in privato per questo errore, volevo farlo anche pubblicamente. Sono assolutamente contro qualsiasi mancanza di rispetto di questo tipo. Gonzalo è una grande persona e il nostro rapporto è molto buono”.

