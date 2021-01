Veron: “Correa è stato il primo al quale ho inviato un messaggio dopo il derby”

L’ex centrocampista della Lazio, Juan Sebastian Veron, ha parlato del 3-0 della Lazio alla Roma di Fonseca. Come riportato da corrieredellosport.it, Veron ha parlato anche di Correa e Luis Alberto. Ecco le sue parole: “Correa è stato il primo al quale ho inviato un messaggio dopo il derby. Gli ho fatto i complimenti, ancora non mi ha risposto anche se ha letto. Sono partite che ti danno spinte maggiori, io sono legato ai tifosi e alla maglia. Abbiamo anche una rappresentanza argentina, che è Joaquin. Sono contento perché avevo visto alcune critiche alla squadra. Sicuramente non è un periodo felice, ma d’altra per fare un’analisi bisogna vedere che la Lazio sta facendo campionato e Champions, non è molto abituata. Aveva bisogno di un giocatore come Luis Alberto, ha carattere e prende in mano la squadra. Ha quantità e qualità, è un giocatore completo”.

