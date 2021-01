Vincenzo Morabito: “Lotito ha capito cosa significa essere presidente di uno dei più nobili club del mondo”

Vincenzo Morabito si è espresso dopo la gara di ieri sera, e lo ha fatto attraverso il proprio profilo Facebook. Ha parlato dell’evoluzione del Presidente Lotito, e di un ambiente sereno che apprezza molto. Ecco le sue parole: “Chi mi conosce bene sa che quando vado allo scontro lo faccio anche a costo di pagare a caro prezzo la mia posizione. Ma ciò non mi ha mai impedito di valutare in modo sereno e oggettivo quando dall’altra parte ci sono stati dei cambiamenti in positivo. Da laziale malato come sono, ho criticato anche duramente Lotito per non aver dimostrato un particolare attaccamento ai colori biancocelesti, per aver allontanato da Formello persone che avevano fatto la storia della Lazio, per non aver avuto rispetto dei propri predecessori, soprattutto Cragnotti e Lenzini, per aver preferito calciatori scarsi tecnicamente a chi nella Lazio avrebbe giocato anche gratis. Mi aveva fatto male non vedere una corona di fiori della società al funerale di Chinaglia.

Ma la mia onestà intellettuale non poteva non riconoscere un grande cambiamento in Lotito a partire dallo scorso anno. Un Lotito che finalmente mostrava comportamenti vicini a quelli di noi tifosi. Molte volte mi è stato detto che la mia professione non mi permetteva di continuare a essere tifoso come quando seguivo la Lazio in curva e nelle trasferte. Testardo come sono ho continuato a esibire la mia lazialita ovunque, anche con comportamenti provocatori e di sfida. D’altronde mi sono sempre sentito uno spirito ribelle e anticonformista come il mio idolo Chinaglia.

Lotito mi sembrava estraneo al mondo Lazio e addirittura in certi casi ostile alla nostra storia e ai laziali. Nessun punto di contatto con la Lazio Ante Lotito. Persino Formello era sembrato trascurato e i trofei conquistati messi in disparte. Sarà stato Simone Inzaghi, uno che aveva vinto in campo nella Lazio di Cragnotti, saranno stati i tifosi tornati a riempire lo stadio e a seguire in massa la splendida Lazio della scorsa stagione, sarà stato forse il figlio Enrico, che segue la Lazio con grande passione. Sarà forse che finalmente Lotito ha capito cosa significa essere presidente di uno dei più nobili club del mondo.

E questa bellissima immagine, come altre tipo quella dopo la finale di Dubai, mi hanno mostrato un Lotito diverso e finalmente laziale. E allora il presidente della mia Lazio potrà essere oggetto di critiche, come già è accaduto in passato per altri dirigenti, ma lo elogerò e lo difenderò quando lo meriterà“.

