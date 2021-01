Bayern Monaco, tornano i tre punti in campionato: battuto in casa il Friburgo

Torna a vincere in campionato il Bayern Monaco, prossimo avversario della Lazio agli Ottavi di finale di Champions League. Dopo la sconfitta in casa del Borussia Mönchengladbach per 3-2 nella giornata precedente, e la successiva sconfitta in settimana in Coppa di Germania ai calci di rigore contro l’Holstein Kiel, squadra di seconda divisione tedesca, tornano i tre punti in campionato: nella 16° giornata di Bundesliga, all’Allianz Arena è arrivato il Friburgo: vantaggio del Bayern dopo appena sette minuti grazie al solito Robert Lewandowski. Gli ospiti, nella ripresa, trovano il gol del pareggio grazie a Petersen, ma al 74esimo tornano di nuovo in vantaggio gli uomini di Hans-Dieter Flick con la rete del definitivo 2-1 di Thomas Muller. Bayern Monaco che sale a quota 36 punti, allungando, in testa, a +4 la distanza dal Lipsia secondo in classifica.

