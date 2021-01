Cds | Lotito: ”E’ stata la serata perfetta”

Lotito ha ritrovato nel derby capitolino la Lazio del pre lockdown: bella e cattiva, pronta a combattere su ogni pallone. Finora, dal punto di vista dell’intensità e della compattezza è stata la partita migliore del campionato. Alla fine della partita il presidente biancoceleste è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con i giocatori e con l’allenatore.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri attraverso il portavoce della comunicazione biancoceleste Roberto Rao, ha espresso la sua soddisfazione con una nota ufficiale: ”La squadra, il mister e tutto lo staff tecnico sono stati semplicemente straordinari. E’ stata una serata perfetta. Un solo rimpianto: non averla potuta vivere insieme ai nostri tifosi allo stadio.”

Il presidente della Lazio ha parlato con Inzaghi, discutendo a proposito del rinnovo di contratto con il tecnico biancoceleste: l’obiettivo di lottare per il quarto posto per assicurarsi la zona Champions, senza dilazionare stipendi come avviene in altri club a causa dell’attuale pandemia. La Lazio, ricordiamo, ha appena pagato la mensilità di dicembre.

La sfida contro la Roma è stata preparata bene ad ogni livello: la scelta di far rientrare Lulic, un ritorno in grado di trasmettere ulteriore forza e coraggio nella squadra. Il giocatore bosniaco, anche se non ha potuto giocare, si è unito ai festeggiamenti post partita. Ha celebrato la vittoria anche Igli Tare che sui social ha pubblicato una foto della squadra abbracciata davanti alla panchina, scrivendo: ”Insieme sopra tutto e tutti… Avanti Lazio”.

