CorSera | La favola di Lazzari, la firma di Inzaghi

Un’incontenibile Lazzari nel derby capitolino. Rinnovo per il tecnico biancoceleste fino al 2023.

Come riportato dal Corriere della Sera, nella sfida di venerdì allo Stadio Olimpico il giocatore della Lazio più celebrato è stato proprio Manuel Lazzari, l’esterno arrivato l’anno scorso in squadra dopo le varie esperienze con la Spal e la gavetta nella Serie D. Per quanto riguarda Simone Inzaghi, è in arrivo il rinnovo di contratto per l’allenatore biancoceleste che firmerà prossima settimana sino al 2023.

