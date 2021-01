Il Tempo | Oggi riposo. Si rivede Fares e Correa migliora

Come riportato da Il Tempo, Inzaghi si era congedato dall’Olimpico, dicendo: ”Giusto goderci ora questa vittoria per un paio di giorni”.

Ieri la squadra ha svolto un lavoro di scarico, e ora 24 ore di relax: i giocatori avranno modo di trascorrere la giornata in compagnia delle proprie famiglie, godendosi il risultato conseguito nel derby. Domani ricominceranno gli allenamenti: c’è l’esordio in Coppa Italia giovedì alle 21.15 e sarà un’occasione per vedere i campo i giocatori meno impiegati dal tecnico biancoceleste, come Pereira e Muriqi. Potrebbero essere schierati titolari anche Akpa Akpro, Cataldi ed Escalante; discorso più difficile cambiare sulle fasce.

Arrivano buone notizie per Correa: il giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo e l’obiettivo sarebbe vederlo in campo contro il Sassuolo. Segnali incoraggianti anche per Fares che è tornato a Formello dopo un mese di stop, dovuto ad uno stiramento al polpaccio.

