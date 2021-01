La Repubblica | Lazio, lo scacco matto di Inzaghi: dopo il derby dominato in arrivo il rinnovo

Simone Inzaghi, uno dei protagonisti della stracittadina, ha saputo indovinare le mosse e trasmettere il giusto atteggiamento alla squadra. Sta arrivando il rinnovo di contratto con il presidente Lotito.

Come riportato da la Repubblica, i giocatori erano tutti in piedi stretti in un abbraccio dietro il tecnico biancoceleste, in attesa del fischio finale. Un segnale forte, come a voler evidenziare il ruolo chiave dell’allenatore della Lazio nel derby, per la precisione il quarto quarto vinto da quando siede sulla panchina biancoceleste. Inzaghi riporta la squadra in corsa per la Champions ed è pronto a ricevere come premio il rinnovo.

Mosse indovinate

Il tecnico biancoceleste ha avuto una settimana per preparare la gara, un tempo congruo che non gli ha permesso di sbagliato una mossa: ha sorpreso abbassando Leiva in fase di possesso, facendolo arretrare quasi tra i difensori per attirare fuori Veretout e lasciare sguarnita la trequarti, ha chiesto a Luiz Felipe e Radu, di essere più larghi del solito per avere più soluzioni nel possesso palla. E a Milinkovic di rimanere molto alto, costringendo Ibanez a uscire per creare la superiorità numerica sulla fascia destra. La Lazio, come l’Inter la scorsa domenica contro la squadra di Fonseca, ha attratto la Roma a sinistra per attaccare e colpire sulla parte opposta, dove Lazzari (come Hakimi per i neroazzurri), ha fatto la differenza.

Porta inviolata per la seconda gara di fila

Alla vigilia del derby, il tecnico biancoceleste aveva detto: “Non possiamo permetterci alcun errore. Dovremo avere corsa, aggressività e determinazione“. La squadra è riuscita a non sbagliare nulla, mantenendo la concentrazione. Immobile e Caicedo hanno fatto un grande lavoro nel chiudere le linee di passaggio e nel recuperare il possesso. Ed è anche merito loro se la Lazio, per la prima volta da febbraio, non ha preso gol per due gare consecutive. E’ stato un successo per Inzaghi, ora pronto a mettere la firma sul rinnovo di contratto, in scadenza a giugno.

Rinnovo imminente

Dopo la vittoria contro la Roma, si velocizzeranno le trattative (già in stato avanzato) con il presidente Lotito. Non c’è stata fretta tra le parti, che avevano ripreso a parlare in maniera più insistente da Capodanno. Giovedì il presidente della Lazio è andato a Formello per caricare la squadra in vista del derby e per fare passi in avanti con l’allenatore: i due hanno discusso dei bonus, in base al piazzamento della Lazio in campionato, e di alcune clausole da inserire nell’accordo. Nei prossimi giorni sapremo di più.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: