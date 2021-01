Lazio, al via domani la preparazione in vista del Parma: Muriqi e Pereira scalpitano per la sfida di Coppa Italia

Nella giornata di domani riprenderanno gli allenamenti per la squadra di Simone Inzaghi, alla quale sono stati concessi giorni di riposo dopo il successo ottenuto nel derby contro la Roma. I biancocelesti inizieranno dunque a preparare la sfida contro il Parma, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì 21 gennaio alle 21:15. Queste tipologie di partite, rappresentano sicuramente un’occasione importante per far rifiatare gli uomini più utilizzati, dando spazio a quelli meno chiamati in causa. Nelle file della Lazio, questo è il caso di Vedat Muriqi e Andreas Pereira, due giocatori arrivati in estate e fin’ora molto poco utilizzati, se non da subentrati, per via delle loro prestazioni poco convincenti. Ciò di cui hanno bisogno, è sicuramente la possibilità di mettersi in mostra, così da poter dare il meglio e dimostrare le proprie qualità per le quali sono stati scelti dalla Società. Nella gara contro il Parma dunque, i due sono pronti a partire dal primo minuto, lasciando riposare i titolari come Immobile e Luis Alberto. Potrebbero fare ritorno anche Correa e Fares, nonché il capitano Senad Lulic al quale Inzaghi può regalare minuti importanti permettendogli un graduale rientro. Sarà comunque il tecnico, dopo gli allenamenti settimanali, a decidere la formazione ideale da mettere in campo in questi ottavi di coppa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: