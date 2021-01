LAZIO WOMEN | Rimandata a data da destinarsi la sfida in programma oggi con il Tavagnacco

Oggi, alle ore 14:30, era in programma la sfida del campionato di Serie B femminile, tra Tavagnacco e Lazio Women. Attraverso il sito ufficiale biancoceleste, la società ha comunicato che il match è stato rimandato a data da destinarsi. Di seguito il comunicato: “Tavagnacco-Lazio Women, gara del campionato di Serie B femminile, originariamente in programma per oggi 17 gennaio 2021 alle ore 14:30, è stata rimandata a data da destinarsi”.

