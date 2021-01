Milan, due giocatori positivi al Covid

Due giocatori del Milan sono risultati positivi al Covid e non potranno essere in campo nella gara di lunedì sera contro il Cagliari. Si tratta dei giocatori Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez che sono stati posti già in isolamento.

La società rossonera lo ha comunicato tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale acmilan.com: “AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”.

