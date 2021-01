Rinnovo Inzaghi: entro domani l’annuncio della firma fino al 2023

Come riportato da tuttomercatoweb.com, entro la giornata di domani dovrebbe essere annunciato il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi: altri due anni con opzione per il 2024. Si parla 2,4 milioni di euro all’anno per il tecnico biancoceleste, con ricchi bonus legati ai risultati della squadra, primo fra tutti la qualificazione in Champions. L’incontro decisivo dovrebbe avere luogo oggi, nonostante le trattative siano cominciate già a Formello il giorno prima del derby. Restano da discutere alcuni aspetti e poi arriverà la firma.

