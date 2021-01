Per Lei Combattiamo S.S. Lazio Atletica leggera, Francesca Romana Cattaneo prima classificata al Meeting Nazionale Indoor di Ancona – FOTO S.S. Lazio Atletica leggera, Francesca Romana Cattaneo prima classificata al Meeting Nazionale Indoor di Ancona – FOTO Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Finalmente si torna a gareggiare in pista, al MEETING NAZIONALE INDOOR ad Ancona, la nostra Francesca Romana Cattaneo torna in pista nei 60m, con un accredito di 7.58 parte nella prima batteria imponendosi subito 1^ classificata con un ottimo 7.64 risultando la migliore nelle qualifiche. Nella miglior Finale si scende ancora ottenendo un ottimo 7.60 – suo secondo miglior tempo di sempre – che le garantisce la vittoria del Meeting. Grazie a Francesca che si sta allenando duramente mettendoci tutto l’impegno possibile e grazie al suo allenatore Giorgio Frinolli che la segue con attenzione costante, evidenziandone i continui miglioramenti e lo stato di forma.

L’ascesa di Francesca continua, lo scorso anno ha stabilito la 23^ prestazione italiana sui 100m con 12.27, quest’anno è partita alla grandissima.

L'ascesa di Francesca continua, lo scorso anno ha stabilito la 23^ prestazione italiana sui 100m con 12.27, quest'anno è partita alla grandissima.

Forza Francesca la Lazio Atletica è con te!!!

