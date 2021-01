Serie A, arriva la goleada del Napoli contro la Fiorentina

Il match delle 12:30 tra Napoli e Fiorentina andato in scena allo Stadio Diego Armando Maradona termina per 6-0. Succede quasi tutto nel primo tempo: al 5′ apre la gara Insigne con un rasoterra a fil di palo. Al 36′ arriva il raddoppio di Demme e due minuti più tardi arriva il terzo gol della gara firmato Lozano, mentre sul finire della prima frazione di gioco è il turno di Zielinski che insacca con l’aiuto del palo. Al 72′ ancora Insigne, questa volta dagli 11 metri dopo un intervento irregolare di Castrovilli su Bakayoko. Chiude la gara il sesto gol firmato da Politano – subentrato al posto di Lozano – all’89’. Il Napoli, con i 3 punti di oggi e una partita in meno, aggancia la Roma ferma 34. La Fiorentina resta a +5 sul terzultimo posto occupato per il momento dal Torino.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: