SOCIAL | Correa si allena e si carica per il rientro – FOTO

Ormai il rientro per Joaquin Correa è sempre più vicino. Nonostante la squadra non si alleni, con il giorno di riposo concesso da Inzaghi dopo la vittoria nel derby, oggi l’argentino si è allenato in palestra, come testimonia il giocatore stesso attraverso una storia Instagram, in cui è espressa tutta la sua voglia di ritornare attraverso la frase: “Non è la voglia di vincere ma la volontà di prepararsi a vincere che fa la differenza”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: