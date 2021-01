SOCIAL | La Lazio ricorda e celebra il colpo di tacco al volo di Mancini contro il Parma

Il 17 gennaio del 1999 allo Stadio Ennio Tardini di Parma, l’ex giocatore della Lazio e attuale ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini ci regalava la perla del colpo di tacco al volo su calcio d’angolo battuto da Mihajlovic battendo un giovane Buffon. Il ricordo del club biancoceleste sul proprio profilo Twitter, celebrandolo come “Goal of The Day”:

https://twitter.com/officialsslazio/status/1350797497694875648?s=21

