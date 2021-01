SOCIAL | La Lazio ricorda le esultanze di Immobile e di Luis Alberto nel derby

Attraverso il proprio profilo Twitter, la Lazio, con l’acronimo anglofono “XOXO” (hugs and kisses), ha ricordato le due esultanze di Ciro Immobile e di Luis Alberto nel derby di venerdì sera vinto per 3-0 dai biancocelesti, in cui i due giocatori hanno celebrato le loro reti con un bacio.

https://twitter.com/officialsslazio/status/1350774871538733056?s=21

