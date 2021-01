SOCIAL | Sfida Italia-Serbia tra il cantante Briga e Milinkovic Savic: i due biancocelesti si cimentano alla Playstation – FOTO

Tramite alcune stories pubblicate sul proprio profilo Instagram ufficiale, il cantante di fede biancoceleste Briga ha immortalato la sfida alla Playstation tra lui e il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic. I due si sono ritrovati in casa assieme a due amici, con i quali si è dato avvio ad un vero e proprio 2 contro 2, Italia contro Serbia. La risposta del Sergente al video del cantante, in cui si vede l’esultanza al momento del goal segnato, non si è fatta attendere. Milinkovic ha infatti commentato “Hai messo l’unico goal che hai segnato”, per sottolineare la sua dominanza non solo sul terreno di gioco, ma anche con il joystick tra le mani.

