SportMediaset | Torino, esonerato l’allenatore Marco Giampaolo

Come riportato da SportMediaset.it, il Torino avrebbe sollevato dal suo incarico il tecnico Marco Giampaolo. Decisione maturata dopo una serie di risultati negativi per i granata, per ultimo il pareggio a reti bianche contro lo Spezia con il Torino che ha giocato quasi tutta la partita con un uomo in più.

