44 anni fa, esattamente il 18 gennaio 1977, ci lasciava Luciano Re Cecconi, l’“Angelo Biondo” biancoceleste. Attraverso il sito ufficiale, la società biancoceleste ha voluto pubblicare un messaggio in suo ricordo: “Quarantaquattro anni fa ci lasciava Luciano Re Cecconi, centrocampista della Lazio dal 1972 e Campione d’Italia con l’Aquila sul petto nella stagione 1973/74. Scomparso prematuramente a soli 28 anni, l’Angelo biondo resterà per sempre nei cuori di tutti i tifosi laziali ed, ancora oggi, il suo ricordo è più che mai vivo”.

Ma non solo: anche attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, la Lazio ha ricordato Re Cecconi attraverso un post in cui sono state pubblicate alcune sue foto in maglia biancoceleste, con la didascalia che recita: “44 anni senza Cecco, il nostro ‘Angelo Biondo’. Ciao Luciano“.

44 anni senza Cecco, il nostro ‘Angelo Biondo’. Ciao Luciano 💙 pic.twitter.com/erx2nTxFB1 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 18, 2021

