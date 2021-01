Akpa Akpro: “Inzaghi il tecnico migliore che ho avuto. Voglio ripagare la sua fiducia”

Intervenuto a BeIn Sport, Akpa Akpro, centrocampista biancoceleste, ha parlato del suo primo anno in casa Lazio.

DERBY – «È stato un week-end fantastico! Non ho avuto difficoltà a passare la palla a Luis Alberto, in allenamento lavoriamo su questo. È stato importante vincere perché è stato il terzo successo consecutivo, ci aiuterà anche per il resto della stagione. È stato un peccato non avere i tifosi accanto».

CRESCITA – «Giocavo in Serie B, sono passato alla Lazio, sto giocando la Champions, ho avuto la possibilità anche di essere in campo per il derby. Dispiace non avere i tifosi negli stadi, ma personalmente è un momento meraviglioso. Ho avuto la fiducia del presidente e dell’allenatore, è una cosa fondamentale. Devo cercare di ripagare la loro fiducia e fare il massimo nel momento in cui entro in campo».

INZAGHI – «Come prepara le gare Simone Inzaghi? Prima di tutto vediamo tanti video, lavoriamo prima sulla fase difensiva e poi su quella offensiva. È un ottimo tecnico, parla tutti i giorni con i calciatori. Credo sia il migliore avuto nella mia carriera».

COMPAGNI – «Ciro Immobile? Ogni occasione che ha la mette dentro, anche le occasioni che sembrano più complicate. I giocatori che mi hanno più impressionato sono quelli della mia squadra. Penso a Milinkovic e a Luis Alberto».

DIFFERENZE CON LA LIGUE 1 –«Differenze tra il calcio francese e quello italiano? Sia tatticamente che fisicamente, quando ero al Tolosa pesavo 70 chili, oggi 75. Sono rigorosi su questo. Il campionato è complicato, ogni partita è difficile. Tatticamente tutte le squadre sono forti. Poi c’è pure il Covid, che sta colpendo praticamente tutti i club».

CHAMPIONS – «Sfida col Bayern Monaco? Ci spero, vogliamo continuare a salire in campionato per essere pronti ad affrontare i tedeschi».

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: