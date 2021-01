Bianchessi, direttore del Settore Giovanile biancoceleste: ”La Lazio e la sua gente mi sono entrate nel cuore”

Come riportato da piccoleaquile1900.altervista.org, Mauro Bianchessi, direttore del Settore Giovanile della Lazio dal 2017, ha rilasciato un’intervista alle pagine di Gazzetta Regionale in merito ai risultati e ai progetti da conseguire alla luce di un anno difficile: “Purtroppo stiamo parlando di danni che oggi non possiamo quantificare. La mancanza di gare da marzo 2020 ha bloccato tutti i programmi tecnici di crescita generando numerose insicurezze in molti ragazzi. Si vede un piccolo spiraglio di luce, a gennaio riprenderanno i campionati Under 19, a febbraio probabilmente l’Under 18 e si sta valutando la possibilità di riprendere le gare con le altre squadre Nazionali, ma con una formula diversa da quella tradizionale. Purtroppo a causa del Covid il bilancio è congelato, ma dal 2017 con 3 giovani convocati in Azzurro, siamo passati a 15 nel 2020. Abbiamo migliorato le vittorie con la Roma nei derby giovanili passando dal 25% di trionfi al 75%. Con la Scuola di formazione post-carriera contiamo di offrire una formazione completa anche culturale a tutti i ragazzi. Nessuno lo fa oltre la Lazio in Europa, offriamo ore di lezione specifiche e borse di studio che si trasformeranno in opportunità di lavoro nel mondo del calcio. Bisogna produrre giocatori per il calcio professionistico. E’ inutile spendere 10 milioni di euro all’anno per il Settore Giovanile. Le giovanili devono essere una risorsa per i club e per i ragazzi che ci giocano. La valorizzazione dei ragazzi del territorio laziale è molto importante anche sotto l’aspetto sociale. Dobbiamo ricordarci che abbiamo a che fare con bambini e adolescenti, non adulti.”

Continua.

“Ho un rapporto solido improntato sui valori della vita con il Presidente. Questo conta più di ogni contratto. La Lazio, la sua gente, i miei ragazzi, mi sono entrati nel cuore ”.

Ricordiamo che un passato nello scouting dell’Atalanta e del Milan hanno permesso a Bianchini di raggiungere un elevato livello di esperienza e professionalità. Il presidente Lotito, in ragion della tenacia e della professionalità dimostrata da quest’ultimo, lo ha fortemente voluto: il direttore del Settore Giovanile della Lazio è riuscito, nonostante le difficoltà, a creare il ‘modello Lazio’.

