Brayan Perea: “La Lazio rimarrà sempre nel mio cuore. I tifosi? Sono unici, non li dimenticherò mai”

L’ex attaccante biancoceleste Brayan Perea è intervenuto a S.S.Lazio Agenzia Ufficiale.

Hai deciso con una doppietta l’ultimo Lazio-Parma di Coppa Italia: che ricordi hai di quella notte?

“Ricordo benissimo quella partita, era il gennaio 2014. Grazie ai miei due gol approdammo ai quarti di finale di Coppa: segnai la seconda rete nei minuti di recupero, fu molto emozionante, una notte fantastica”.

Fu il tuo momento più bello nella Capitale?

“Sicuramente uno di quelli che ricordo con maggior piacere, anche se ho avuto la fortuna di vivere altri momenti importanti, come i gol in Europa League e quello in Serie A”.

Segui ancora la Lazio?

“Certo, lo farò sempre. Le cose a Roma purtroppo non sono andate come speravo ma il club rimarrà sempre nel mio cuore. Ho visto la vittoria per 3-0 di venerdì scorso nel derby: sono contento per la squadra, vincerlo è sempre speciale”.

Senti ancora qualcuno del tuo periodo in Italia?

“Dell’attuale squadra di Inzaghi no, degli ex invece sento ogni tanto Felipe Anderson”.

Cosa fai adesso?

“Sono stato due mesi in America al Palm Beach, dove mi sono trovato molto bene. Ora sono in cerca di una nuova squadra per iniziare al meglio questo 2021. Ne approfitto però per dire una cosa”.

Prego.

“Voglio mandare un grande abbraccio a tutti i tifosi della Lazio, che sono unici. Non li dimenticherò mai”.

