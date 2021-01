Coppa Italia, Fonseca dopo il derby: ”Siamo molto delusi”

Come riportato dal sito ufficiale della A.S.Roma, ecco le parole dell’allenatore giallorosso (in vista della partita di Coppa Italia contro lo Spezia) che risponde a una domanda sul derby capitolino: “Dopo la partita di venerdì siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt’altra prestazione. Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ripartire pensando che quanto successo non dovrà accadere nuovamente. La squadra deve capire che possiamo cambiare il futuro solo cambiando il nostro atteggiamento in partita. Come ho detto, sono soprattutto deluso nei confronti dei nostri tifosi”.

