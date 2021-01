COPPA ITALIA | Lazio-Parma, la designazione arbitrale

E’ tempo di esordio in Coppa Italia. Giovedì 21 gennaio, la Lazio scenderà in campo, Allo Stadio Olimpico di Roma, per affrontare il Parma, gara valida per gli Ottavi di finale della competizione. La vincente della sfida tra biancocelesti e gialloblù sfiderà l’Atalanta ai Quarti di finale. Ecco la designazione arbitrale del match in programma giovedì sera alle ore 21:15:

Arbitro: Giovanni Ayroldi

Assistenti: De Meo – Raspollini

Quarto Uomo: Sacchi

V.A.R.: Banti

A.V.A.R.: Liberti

