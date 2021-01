COPPA ITALIA| Lazio Parma, nessun precedente con l’arbitro Ayroldi

La designazione arbitrale per gli ottavi di finale di Coppa Italia ha assegnato la gara Lazio-Parma al signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

Il direttore di gara pugliese non ha mai arbitrato un incontro della Prima Squadra della Capitale. In una occasione, invece, ha diretto il Parma: vittoria per 2-0 in casa dell’AltoVicentino in occasione della 4ª giornata del campionato di Serie D 2015-2016.

Nell’arco di questa stagione, il fischietto classe 1991 ha già diretto una partita all’Olimpico (Roma-Benevento 5-2), mentre in Coppa Italia ha arbitrato la sfida tra Vicenza e Pro Patria, vinta 3-2 dts dai biancorossi.