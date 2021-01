Covid, ancora una volta la generosità di Felipe Anderson non si fa attendere | FOTO

La variante brasiliana del Covid continua ad assediare lo Stato di Amazonas, dove nella città di Manaus, a causa della mancanza di ossigeno, il personale medico è costretto a praticare la ventilazione manuale per mantenere in vita i pazienti. In tutto il Paese finora si contano oltre 205 mila decessi. Così è sceso in campo ancora una volta l’ex calciatore della Lazio Felipe Anderson, che ha donato un’importante somma di denaro per l’acquisto di 20 bombole di ossigeno e forniture ospedaliere.

