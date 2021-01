Cucchi: “Al derby ho visto la Lazio che fino a qualche mese fa contendeva lo scudetto alla Juventus”

L’ex radiocronista Riccardo Cucchi, tifoso biancoceleste, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare il derby vinto per 3-0 contro la Roma e l’ottima prestazione messa in campo dalla squadra di Simone Inzaghi.

Queste le sue parole:

“Nel derby mi è sembrato di rivedere la Lazio dell’anno scorso, quella brillante e in grado di mettere sotto qualsiasi avversario. Quella in grado di fare palleggio ed essere concreta sotto porta. Una Lazio straordinaria, perfetta, nella quale tutti si sono aiutati reciprocamente. La Lazio ha annullato l’avversario, una squadra solo in campo. E’ stata straordinaria la superiorità espressa rispetto i rivali, anche tatticamente Inzaghi ha stravolto la partita. Fonseca non è riuscito a trovare un modo per contrastarlo, un modo per cambiare il corso della gara. La qualità della prestazione di tutti è stata grandiosa, ma due nomi su tutti faccio quelli di Luis Alberto e Lazzari. Con un Immobile uomo ovunque. Una Lazio che ha rasentato la perfezione. La squadra schierata alle spalle di Simone Inzaghi a fine partita è stata un’immagine che mi ha colpito. Inzaghi ha impostato la gara in maniera perfetta, azzeccando tutte le mosse. Comprese le sostituzioni. La squadra mi è sembrata quella che fino a qualche mese fa contendeva lo scudetto alla Juventus”.

