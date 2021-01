Fascetti: “Nel derby ho visto la Roma consegnarsi alla Lazio. Coppa Italia? Non farei tanto turnover”

L’ex allenatore e giocatore della Lazio Eugenio Fascetti, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radiosei durante la trasmissione “Quelli della Libertà”. Fascetti ha commentato la vittoria ottenuta nel derby contro la Roma, per poi esprimere alcune personali opinioni riguardo le diverse situazioni del resto delle squadre del campionato. Ha concluso infine con un ultimo pensiero sulla gara di Coppa Italia, che la Lazio si appresta a giocare giovedì contro il Parma.

“Derby? Li abbiamo distrutti. Non c’è stata gara, la Roma si è consegnata. Giocare così contro la Lazio significa spararsi un colpo di pistola. Secondo me adesso è difficile giocare contro la Lazio, non bisogna lasciargli tutti quegli spazi soprattutto a giocatori come Lazzari. La Lazio ha giocato come voleva giocare, la Roma ci ha capito poco. Ora si gioca in verticale, il tic-tac è finito. Questo nuovo modo di giocare non lo capisco, se non mi vengono a pressare faccio quello che voglio. Scudetto? Ci sono le due milanesi ma anche chi vincerà il recupero tra Juventus e Napoli. Non credo che i bianconeri saranno questi nel girone di ritorno, anche perché Pirlo avrà capito che non si può andare avanti così. Qualcosa dopo un girone avrà capito, non si può cambiare formazione ogni settimana. La Juve ha rischiato di uscire con il Genoa in Coppa Italia e di perdere con il Sassuolo dieci contro undici. Coppa Italia? Non farei tanto turnover, il Parma ieri stava per vincere a Sassuolo. Ma un po’ di turnover sarà necessario”.

