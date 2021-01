FIFA, rapporto calciomercato: bilanci e giocatori più cari

Come riportato dal corrieredellosport.it, nella nuova edizione del rapporto Global Transfer Market, pubblicato dalla Fifa, è emerso che Juventus, Napoli e Inter siano i club italiani che più spendono sul mercato.

A causa dell’attuale pandemia, il calciomercato è in calo anche se non mancano numeri importanti: si parla di 17.077 trasferimenti internazionali di calciatori professionisti nel 2020, con un calo del 5,4% rispetto al 2019. Maggiore è stato il calo percentuale del valore economico dei trasferimenti, pari al 23,4%, con i club che hanno speso circa 1.7 miliardi di dollari in meno rispetto al 2019 (da 7,35 a 5,63 miliardi). Tra i giocatori più cari in termini di acquisto abbiamo Kai Havertz (90 milioni di euro Chelsea), Arthur (Juventus), Osimhen (Napoli), Icardi (Psg) e Pjanic (Barcellona).

Con i miglioramenti al Transfer matching system e le modifiche dei regolamenti Fifa, sono stati tracciati per la prima volta in tutto il mondo anche gli spostamenti di giocatori dilettanti (da luglio a dicembre 2020 circa 17.400 dilettanti hanno cambiato squadra).

Nel calciomercato internazionale i giocatori coinvolti sono nella maggioranza brasiliani, seguono gli argentini, i britannici, i francesi e gli spagnoli. Juventus, Napoli e Inter sono stati i club italiani più ‘spendaccioni’ tra quelli europei, con i bianconeri quinti assoluti dopo Chelsea, i due Manchester e il Barcellona.

