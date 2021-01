FORMELLO | Seduta di ripresa dopo il giorno di riposo: nel mirino l’esordio in Coppa Italia

Si torna a lavorare al Centro Sportivo di Formello. C’è da preparare l’esordio, in questa stagione, in Coppa Italia. Giovedì sera, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena l’ultimo Ottavo di finale della competizione, che vedrà affrontarsi i biancocelesti contro il Parma. Dopo la giornata di risposo di ieri, concessa da mister Inzaghi, questa mattina è andata in scena la seduta di allenamento. Iniziale riscaldamento seguito da esercizi sul possesso palla. La seduta è proseguita ancora con il possesso palla, ma questa volta a campo largo e con due portieri, Pepe Reina ed Alia, come sponde ai lati. Hanno svolto l’intero allenamento in gruppo il Capitano, Senad Lulic, nel giorno del suo compleanno, Mohamed Fares e Joaquin Correa, sempre più vicini al rientro in campo dopo gli infortuni subiti. Seduta che è terminata con la consueta partitella, alla quale non hanno preso parte i titolari del derby contro la Roma. Per loro allunghi di scarico sui cinquanta metri. Furlanetto e Czyz i due della Primavera aggregati alla Prima Squadra, mentre erano assenti alla seduta Luiz Felipe, Danilo Cataldi e Felipe Caicedo.

