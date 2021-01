Il Messaggero | Rizzitelli non impara: “Lo rifarei, loro hanno rosicato”

Dopo l’uscita pre-Derby, Rizzitelli continua a far parlare di sè. In quell’occasione, troppo convinto di vincere, ha ‘regalato’ ai biancocelesti una splendida vittoria nonostante fosse “soltanto un’amichevole contro una piccola squadra”. Nell’edizione odierna de Il Messaggero ecco un’intervista dell’ex giallorosso che ha così ribadito alle sue precedenti dichiarazioni. “Stanno esagerando. Qualcuno ha messo il mio numero di telefono sui social e non posso accettarlo. Mi dispiace che questa storia finisca con una denuncia. Dagli sfottò non si può passare ad altro. Pentito della mia frase? E perché? Gli sfottò fanno parte della storia di questa partita. Sapevo cosa mi sarebbe successo in caso di sconfitta. Se lo rifarei? Certo. Le prese in giro sono divertenti. Ma bisogna fermarsi lì. Accetto la riposta di allenatore o calciatori (Reina, Caicedo e Cataldi ndr). Se c’è stata vuol dire che hanno rosicato”. Poi ha proseguito ponendosi una domanda: “Ma secondo voi, se non avessi detto quelle parole, il risultato sarebbe stato diverso? Avrebbe vinto la Roma?”. Quel che è certo è che la storia non ha insegnato ancora nulla ai ‘cugino’ giallorossi. Parlando prima ecco che poi arrivano i risultati. Nainggolan prima, Rizzitelli poi ne sono la dimostrazione.

