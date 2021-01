Il ricordo di Luciano Re Cecconi, 44 anni fa ci lasciava l’angelo biondo

Sono passati 44 anni dalla scomparsa di Luciano Re Cecconi, centrocampista della Lazio negli anni 1971-1977 quando è costretto a giocare l’ultima partita con la maglia biancoceleste per un brutto infortunio. La sera del 18 gennaio 1977 Re Cecconi si trovava con due amici in una gioielleria della Capitale. Dal momento in cui i tre entrarono nel negozio, la dinamica non è tuttora chiara. Si ipotizzò che Re Cecconi avesse simulato, per scherzo, un tentativo di rapina e che il gioielliere avesse reagito sparando. Re Cecconi fu colpito in pieno petto. Accorre sul posto una pattuglia della polizia fermata per strada e, a sirene spiegate, lo porta all’Ospedale San Giacomo. Luciano viene immediatamente portato in sala operatoria ma alle 20,04 viene dichiarato morto. In poco tempo la notizia del suo decesso si sparge per tutta Roma. Fra i primi ad accorrere i compagni di squadra e il presidente Umberto Lenzini pietrificati dal dolore. Felice Pulici è l’unico a vederlo all’obitorio, gli altri invece non ce la fanno.

