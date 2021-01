Lazio da pre-lockdown in questo inizio di 2021

Lazio pre-lockdown e post-lockdown. Quante volte negli ultimi tempi abbiamo sentito queste due varianti per indicare una squadra che ha totalmente cambiato il proprio modo di essere nel giro di qualche mese. Abbiamo assistito ad una Lazio che era capace di vincere con tutti e di far sognare lo scudetto ai tifosi, nei mesi antecedenti al lockdown di marzo dello scorso anno, diventare una squadra ben diversa e, a volte, senza punti di riferimento da giugno in poi. Un cambio di rotta che però ha visto, nell’arco della stagione attuale, degli ottimi spunti ed un gioco che sembrava richiamare quello dello scorso anno: due partite su tutte quelle contro il Borussia Dormund. In questo 2021 serviva un netto cambio di rotta, e se le premesse non sono state le migliori (1-1 in casa del Genoa), la situazione è nettamente migliorata nelle 3 partite dopo.

L’inizio di questo anno ha visto la Lazio vincere tre partite e pareggiarne una, segnando 8 gol e subendone solo 2. Quest’ultimo può essere un dato ottimo alla luce della fatica mostrata dalla difesa in questa stagione. Questi numeri hanno anche fatto rialzare la china e la posizione in classifica della squadra, almeno a livello aritmetico e di numeri, dando un chiaro segnale in ottica qualificazione in Champions League. Segnali di continuità, quella che tanto è mancata durante la prima parte di stagione e che tanto aveva fatto sognare i tifosi nella passata stagione. La Lazio deve continuare su questa strada e prendere consapevolezza di sé per riagguantare la sicurezza che aveva la passata stagione. Per il momento, però, si può dire che la squadra biancoceleste sta dando sprazzi di Lazio pre-lockdow.

