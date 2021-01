Lazio-Roma, terza miglior prestazione dell’era Inzaghi per Km corsi: il dato

La grande vittoria ottenuta nel derby dalla Lazio ha dato un grande segnale, e non solo per il risultato, un netto 3-0, ma anche per quanto visto in campo. Grazie ai dati pubblicati da Lazio Page sul proprio profilo Twitter è possibile constatare come la partita contro la Roma sia stata la terza miglior prestazione a livello di Km corsi nell’era Inzaghi (119.073), dietro solo a Lazio-Chievo e Lazio-Udinese della stagione 2017/2018.

Ecco qui il dato sulle cinque partite con più km corsi dalla Lazio da quando Inzaghi è allenatore:

1 | Lazio-Chievo | 2017/18 119.455

2 | Lazio-Udinese | 2017/18 119.443

3 | Lazio-Roma | 2020/21 119.073

4 | Bologna-Lazio | 2017/18 118.862

5 | Lazio-Napoli | 2019/20 118.284

