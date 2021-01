Manuel Lazzari: “Sono cresciuto molto a livello mentale. Il gol di Ciro? Quando ho capito che era in vantaggio mi sono spostato, altrimenti avrebbe davvero buttato dentro anche me”

A tre giorni dalla grande vittoria nel derby della miglior Lazio della stagione, l’esterno destro biancoceleste Manuel Lazzari, probabilmente il migliore del derby insieme a Luis Alberto, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare del derby e dell’attuale momento della squadra. Queste le sue parole: “Non solo io ma tutta la squadra ha giocato una grande partita. Una grande intensità dal primo all’ultimo minuto. Siamo felici ed è una vittoria che ci dà una grane spinta. Sicuramente sapevamo dell’importanza della partita e l’abbiamo approcciata nel migliore dei modi. Nelle seconde palle arrivavamo sempre prima noi, e dopo il primo gol eravamo convinti che potevamo fare nostra la partita, c’era la sensazione di superiorità e l’abbiamo dimostrato. Noi esterni quado vediamo che l’attaccante o il centrocampista con le spalle alla porta prendono palla, dobbiamo partire. Io ci ho creduto fino alla fine dato che i difensori possono sbagliare. La palla poi è arrivata a Ciro che l’ha messa dentro. Quando ho intercettato la palla al difensore, questa era a metà via tra me, Smalling e Ciro. C’è stato un fraintendimento, ma poi ho visto lui arrivare e mi sono spostato, sennò mi avrebbe veramente buttato dentro anche a me, come ha detto anche lui.

Secondo gol? Anche lì Sergej mi ha messo una palla in profondità. Poi lì sono stato bravo a mettermi davanti. Quando mi ha sgambettato pensavo che l’arbitro fischiasse il calcio di rigore, ma quando ho visto che non era così ho servito subito Luis Alberto che l’ha messa dentro.

Penso che un periodo di appannamento nella stagione ci può stare. Ci siamo spesso trovati in emergenza sugli esterni, per cui quando dovevamo recuperare, la condizione non era ottimale. Ma il lavoro che abbiam fatto nelle ultime settimane ora sta pagando. Sapevamo che dopo le vittorie su Parma e Fiorentina questa era una partita cruciale, anche per fare un salto in classifica. Sappiamo che se giochiamo da Lazio siamo forti. Penso che questo derby abbia dimostrato che la Lazio c’è, è viva e non molliamo nulla.

Soprannome? A me va bene tutto, possono chiamarmi come vogliono. Come aveva detto anche il mister, ho giocato con degli antidolorifici per una botta brutta presa alla schiena contro la Fiorentina, che mi aveva messo in dubbio con il Parma. Tirare? Su quello deve crederci di più io. Preferisco sempre il passaggio, ma a volte devo essere più egoista e farmi venire in mente l’idea di calciare. Con il gol con il Celtic, dove non avevo pensato al cross anche perché non c’era nessuno in area, ho avuto l’idea di tirare. Nazionale? Penso sempre che il nodo principale sia il modulo. L’Italia gioca in un modo diverso da quello in cui sono abituato. E’ normale che ognuno sogna la nazionale, così come anche io. Cercherò di fare sempre meglio.

La mia crescita? Rispetto allo scorso anno sono cresciuto molto anche a livello mentale. Lo scorso anno entravo in campo e mi sentivo sotto pressione, in quanto la Lazio è una grande squadra. Ci sono state settimane con periodi poco felici, ma tra di noi ci siamo parlati e ci siamo guardati negli occhi. Siamo stati uniti e stiamo uscendo dal momento peggiore. Da questi momenti se ne esce insieme. Cosa direi ai nuovi compagni? Io stesso ho fatto i primi mesi a Roma pensando che non fossi all’altezza. Ti devi ambientare in un nuovo modulo ed una nuova squadra. Tutti i nuovi hanno grande qualità, non siamo delle macchine e c’è bisogno di tempo.

Bayern Monaco? Siamo riusciti a superare il girone di Champions e ci andremo a giocare gli ottavi contro questa squadra pazzesca, sono giocatori fenomenali e giocare contro loro ci caricherà mentre ci avviciniamo a queste due partite.

