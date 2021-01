Nando Orsi: “Lazio più forte della Roma, lo ha dimostrato giocando meglio. È possibile che sia la partita della svolta”

L’ex portiere della Lazio Nando Orsi, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Radio per commentare il derby vinto dai biancocelesti per 3-0.

Queste le sue parole:

“Venerdì sera ha vinto la squadra più forte che ha giocato meglio. Quest’anno la Lazio non è stata sottovalutata ma ha fatto solo due grandi partite: con il Dortmund e con la Roma. È possibile che sia la partita della svolta. Dall’inizio dell’anno Fonseca era in discussione, non dopo il derby. Secondo me la proprietà non era convinta all’inizio.”

