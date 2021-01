Riccardo Celletti, lo speaker della Lazio si racconta: “Tutto questo è un sogno, non vedo l’ora che tornino i tifosi. Derby? Ho esagerato nell’esultanza, la mia voce è arrivata dentro le case di tutti”

Il nuovo speaker biancoceleste Riccardo Celletti, è intervenuto questa sera ai microfoni di RadioIncontroOlympia, raccontandosi in tutto e per tutto. Dagli inizi nei club, falla sua grande passione della Lazio, colmata dall’opportunità di divenire lo speaker ufficiale nelle partite casalinghe sella sua squadra del cuore. Non può mancare un riferimento al derby di venerdì, il suo primo vissuto con il microfono in mano, in attesa di poter esordire anche con i tifosi allo stadio.

Queste le sue parole:

“Diventare speaker della Lazio, l’esordio in Champions, la vittoria del derby, tutto questo è stato e continua ad essere un sogno per me. Penso solo che se ci fosse stato il pubblico, anche 50.000 persone, sarebbe stata un’emozione incredibile, non so cosa sarebbe successo. Alcuni tifosi mi hanno fatto notare che da casa si è sentito molto bene l’esultanza ai goal della Lazio, e che al momento della sostituzione di Ciro ho esagerato nell’urlare il suo nome, come se avesse segnato. Al finale di gara non è stato bello vedere lo stadio vuoto, dopo una vittoria del genere. Spero sia l’unico derby che vivremo in questo modo, anche perché eravamo soliti a festeggiare e a fare serata dopo eventi come questi, e tornare a casa alle 11:30 dopo aver vinto 3-0 contro la Roma è stato difficile da digerire.”

“Io nasco nel mondo della discoteca, sono arrivato nell’ambiente Lazio grazie ad Andrea Casta, mio amico e collega con cui ho condiviso molte serate nei vari club di Roma. Andrea è colui che apre ogni partita suonando il suo violino elettronico, con cui regala ogni volta un bellissimo spettacolo. Il suo esordio come musicista all’Olimpico, fu in quel Lazio-Inter vinto per 2-1, da quel momento ha iniziato a fare questi show musicali nel pre gara. Grazie a lui, tramite voci e notizie di corridoio, mi è stato comunicato di questa possibilità di diventare speaker allo stadio. A quel punto, da grade tifoso ed appassionato della Lazio, ho fatto subito il provino, sono stato preso e ho fatto il mio esordio nella gara tra Lazio e Bologna.”

“Ho acquisito esperienza in 16 anni di nottate in discoteca, e la voglio portare allo stadio per animare i tifosi e coinvolgerli, proprio come facevo nei club. Sarebbe molto bello poter interagire con loro quando si potrà. So che quando faranno ritorno allo stadio tutto sarà diverso perché come accade in discoteca, fare una serata senza persone non è una vera serata. So già che sarà difficile reggere la tensione e l’adrenalina con l’Olimpico pieno.”

“In merito a come comportarmi nel derby, non sono stato indirizzato da nessuno. Sono molto professionale e cerco di dare la giusta importanza a tutti, anche se la formazione ospite dovrebbe essere poco valorizzata a livello vocale. Quando ho fatto l’annuncio delle formazioni nel derby ho abbassato il tono al momento della lettura della rosa della Roma e questa è stata una mia decisione.”

“Alcuni nomi stranieri li preparo in anticipo, contro Zenit e Brugge in Champions League è stato difficile nominare alcuni giocatori. Anche in Italia però non è così facile, mi ricordo quello di Tameze per lo Spezia, o con la stessa Roma ho avuto difficoltà nel pronunciare il nome di un ragazzo della primavera. Contro il Bayern Monaco imparerò sicuramente a memoria la formazione, vista l’importanza della gara, anche perché nelle partite di Champions, c’è un delegato Uefa che controlla gli accenti e le pronunce dei giocatori della squadra ospite.”

