Ristoranti, negozi, sport, visite a parenti e amici: ecco cosa si può fare | Il vademecum

L’Italia riparte divisa per fasce di colore. La circolare del Viminale che sarà emanata questa mattina confermerà la possibilità di andare nelle seconde case fuori regione e indicherà ai prefetti le linee per controlli ed eventuali sanzioni. Chiarirà quello che è già stabilito nel Dpcm entrato in vigore sabato, che conferma coprifuoco e mascherina obbligatoria. Ecco tutto quello che si potrà fare.

I negozi

Quali sono aperti in zona rossa ?

Oltre a supermercati, negozi di generali alimentari, farmacie ed edicole, sono aperti i negozi di «beni necessari» come profumerie, negozi di biancheria intima, di ottica, di fiori, di telefonia e di computer. Aperte anche le librerie e i vivai.

I centri commerciali sono aperti?

No, sono chiusi, ma all’interno si può andare nelle edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai.

I mercati?

Sono chiusi.

Quali sono aperti in zona arancione?

Tutti i negozi.

E i centri commerciali?

Sono aperti nei giorni feriali e chiusi nei festivi e prefestivi, tranne edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai presenti nel centro commerciale.

In zona gialla tutti i negozi sono aperti?

Si.

E i centri commerciali?

Sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Possono restare aperti edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai presenti nel centro commerciale.

L’estetica

I parrucchieri sono aperti in tutta Italia?

Sì, parrucchieri e barbieri sono aperti sia nelle zone gialle, che in quelle arancioni e rosse.

E i centri estetici?

Sono aperti in zona gialla e arancione, ma chiusi in zona rossa.

Bar e ristoranti

In zona gialla si può andare al bar? E al ristorante?

La consumazione nei locali è permessa alle 5 alle 22, ma al tavolo possono sedere solo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi. Dalle 18 alle 22 è permesso solo l’asporto di cibi e bevande dai locali con cucina. La consegna a casa è sempre permessa, senza limiti di orario.

Si può acquistare cibo e bevande e consumare in strada o nei parchi?

Di giorno sì. Ma dopo le 18 e fino alle 5 è vietato.

In zona arancione si può andare al bar? E al ristorante?

La consumazione all’interno dei locali (e nelle adiacenze) è vietata. Si può acquistare cibo e bevande da asporto in tutti i locali fino alle 18. Dopo le sei della sera e fino alle 22 solo dai locali con cucina.

La consegna di cibo a domicilio è permessa in zona arancione?

Sì, senza limiti di orario. Consumare cibi e bevande in strada o nei parchi è invece vietato dalle 18 alle 5.

In zona rossa bar e ristoranti sono chiusi?

È vietato consumare all’interno e nelle adiacenze dei locali, ma dalle 5 alle 18 è possibile acquistare cibi e bevande nei bar, nei ristoranti nelle pizzerie, nelle tavole calde e in tutti i locali. Mentre dalle 18 alle 22 il cibo da asporto si può comprare solo nei locali con cucina (non nei bar). Dalle 18 all 5 è vietato consumare cibi e bevande in strada o nei parchi.

Gli amici

In quali zone posso andare a trovare gli amici?

In tutte, ma solo una volta al giorno in massimo due persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Posso anche uscire dal Comune?

In zona rossa e arancione no. In zona gialla si può andare in tutta la regione.

Posso andare con gli amici in una seconda casa?

No, può raggiungere la seconda casa soltanto il nucleo familiare.

I parenti

In quali zone posso andare a trovare i parenti?

In tutte, ma solo una volta al giorno in massimo due persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Posso anche uscire dal Comune?

In zona rossa e arancione no. In zona gialla si può andare in tutta la regione.

Se ho un parente malato o non autosufficiente posso andare a trovarlo?

Si, è un motivo di urgenza e dunque si può uscire anche dalla regione.

Posso andare con i parenti nelle seconde case?

Soltanto se sono conviventi.

Le passeggiate

Posso fare attività motoria?

In zona gialla e arancione sempre dalle 5 alle 22. In zona rossa nelle adiacenze della propria abitazione con l’autocertificazione.

Devo indossare la mascherina?

Sì, è sempre obbligatoria anche all’aperto.

Lo sport

Posso fare attività sportiva?

All’aperto è sempre consentita purché sia individuale.

Posso correre o fare ginnastica nei parchi?

Sì, deve essere sempre individuale oppure mantenendo la distanza di almeno 2 metri.

Posso andare in bici?

Sì, è sempre consentito ma in zona rossa e arancione si deve rimanere nel proprio comune.

Posso andare nei centri sportivi?

In zona gialla e arancione sono aperti. In zona rossa sono chiusi.

Posso andare in palestra o a nuotare?

No, palestre e piscine sono ancora chiuse. In questi giorni il ministero dello Sport sta trattando con il Cts per l’approvazione delle linee guida che potrebbero consentire le lezioni individuali. www.corriere.it

