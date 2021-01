Serie A, primo giocatore nato dopo il 1/1/2003 a esordire in campionato

Come riportato dal profilo ufficiale Twitter della Serie A, Daan Dierckx è il primo calciatore nato dopo il 1 gennaio 2003 a esordire in Serie A. Nella gara tra Sassuolo e Parma, l’allenatore Roberto D’Aversa ha schierato in campo dal primo minuto il giovane Daan Dierckx: difensore centrale, ennesimo talento cresciuto nelle giovanili del Genk e arrivato in Italia in questa sessione invernale di calciomercato.

