SOCIAL | Gli auguri della S.S.Lazio a Senad Lulic – VIDEO

La società biancoceleste augura un buon compleanno a Senad Lulic, che oggi spegne 35 candeline, condividendo un video sulle piattaforme social. Il giocatore è stato assente per quasi un anno, ma adesso è pronto per tornare a disposizione del mister, come testimonia la sua presenza in panchina nel derby.

”Più gli anni passano, più diventi laziale e tifoso. E’ normale dopo 9 anni perchè lo senti ogni giorno”- le parole del capitano della Lazio.

