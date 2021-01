SOCIAL| Hoedt regala le sue maglie dell’ultimo derby: ecco come partecipare al sorteggio – FOTO

L’umore è ancora alle stelle dopo la grande vittoria del derby, sia per i tifosi che per i giocatori. E’ così anche per Hoedt, che ha deciso, come per altri giocatori in passato, di creare un sorteggio per regalare ai tifosi le sue due maglie del derby. Questo ciò che ha scritto sotto al post: “SORTEGGIO ! Oggi vi regalo le due magliette dell’ultimo derby! Cosa devi fare per avere la possibilità di vincere le magliette? Tagga un amico/amica e spiega perché dovresti vincere le magliette!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wesley Hoedt (@wesleyhoedt14)

