SOCIAL | La S.S. Lazio augura buon compleanno al Capitano Senad Lulic – FOTO

Finalmente è tornato in gruppo dopo quasi un anno di assenza. Senad Lulic è pronto a mettersi in gioco per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo del quarto posto. Nonostante i 35 anni compiuti proprio oggi non vuole mollare. Intanto arrivano gli auguri anche da parte della società di buon compleanno all’uomo che ha fatto la storia della Lazio. Auguri Senad!

https://twitter.com/officialsslazio/status/1350941218071584768?s=21

