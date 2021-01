Toni Malco ricorda Re Cecconi

44 anni fa, esattamente il 18 gennaio 1977, ci lasciava Luciano Re Cecconi, l’“Angelo Biondo” biancoceleste. Nel giorno del ricordo della sua scomparsa, Toni Malco cantautore ed autore di “Vola Lazio vola”, l’inno ufficiale della sua squadra del cuore, ha voluto ricordare un episodio vissuto in giovane età, riguardante proprio l’ex centrocampista della Lazio.

Queste le le sue parole:

“Era un freddo pomeriggio di Febbraio del 1973, frequentavo spesso il campo di Tor di Quinto, le mie visite al campo d’allenamento della mia Lazio erano diventate quasi un’esigenza. Ero un 18 enne senza scrupoli, facevo queste mie incursioni sopratutto per accaparrarmi degli autografi di Chinaglia, Re Cecconi, Wilson, Oddi, Garlaschelli e tanti altri. Lo scopo era di portare le firme che riuscivo ad ottenere a scuola e tentare in qualche modo di regalarli ai miei compagni, per farli avvicinare sempre più ai colori biancocelesti.

Sia Pulici che Re Cecconi si accorsero della mia copiosa presenza nel raccogliere autografi particolari e fu proprio quel pomeriggio, che Luciano Re Cecconi mi fece una domanda anche con un tipico accento lombardo anche un po’ infastidito: “Ehi fanciullo ma stai sempre qui a rompere le scatole con questi autografi…ma che fai te li vendi forse???” Un infreddolito Garlaschelli rispose: “Lu questo è amico mio…” Il tutto si concluse con una risata. Quel pomeriggio ero riuscito ancora una volta ad entrare nel recinto preposto ai giornalisti e per me quelle meravigliosa atmosfere vissute in mezzo ai miei beniamini, resta un ricordo indelebile inciso nel mio cuore. Quella banda di Maestrelli alla quale dedicavo un affetto infinito e ancora oggi intatto come allora.

Avevo parlato con Cecco e Pulici, la soddisfazione era immensa e potevo tornarmene a casa incurante del freddo che avevo patito, che improvvisamente non sentivo più…”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: