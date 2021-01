CdS | La notte di Inzaghi-Lotito: è già nata la nuova Lazio

La questione legata al rinnovo di Inzaghi è sicuramente quella che preme di più in questo periodo e, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbero degli sviluppi decisamente importanti. Ieri è andato in scena l’incontro finale tra i due, ed è emerso che ci potrebbe essere un rinnovo con sorpresa: il mister laziale potrebbe infatti legarsi con un triennale secco (2024). Inizialmente si parlava di un biennale con opzione per il terzo anno, ma l’accordo sembrerebbe essere direttamente sulla base di tre anni. In questo caso il tecnico potrebbe raggiungere il record di 8 anni consecutivi sulla panchina del Milan di Ancelotti tra il 2001 e il 2009. La cifra si aggira intorno ai 2,5 milioni a stagione, più bonus importante legato alla qualificazione in Champions.

